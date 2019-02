En mai 2018, à l’occasion de la Fête de la Bretagne, La ville de Lannion s’est associée à l’ARSSAT, TV-Trégor et LTW pour réaliser un document vidéo d’évocation des Gras. Ce document, réalisé par Olivier Caillebot, retrace l’histoire et l’ambiance des Gras de Lannion à travers de nombreux témoignages et des extraits de films d’époque. Sachez qu’à l’occasion de ce tournage, Sa Majesté Mallargé a été ressuscitée. Certains l’ont même vue déambuler nuitamment dans les rues de Lannion, accompagnée par un étrange accordéoniste. Ce ne sont pas des histoires, tout cela est aussi vrai que le reflet d’enfance qui brille encore dans les yeux des témoins de ce carnaval peu ordinaire. Un temps hélas révolu car les derniers Gras remontent à 1995; mais qui sait ? … Alors, à l’approche du mardi gras, faites vous du bien et laissez vous aller à la nostalgie, celle du bon vieux temps des Gras de Lannion …

Durée 31’46 – « Vies et morts de Mallargé » un document réalisé par Olivier Caillebot assisté de Thomas Le Gourrierec et de Jean-Dominique Gauthier – Coproduction ARSSAT et TV-Trégor – Mai 2018

Suivez le lien ci-dessous pour télécharger la vidéo.

» – au format MP4

