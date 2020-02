Vous reprendrez bien un bout de Gras ?

Les Gras de Lannion, cette fête populaire et truculente, qui a eu sa dernière édition en 1995, plonge ses racines dans les tréfonds de l’histoire. Un document vidéo rétrospectif avec moult témoignages et images d’archives est sorti en 2018. Il s’agit de « Vies et morts de Mallargé », réalisé par Olivier Caillebot.

– Gras 1987 : « Vies et morts de Mallargé »

Vous trouverez également sur notre site quatre autres documents relatifs aux Gras de Lannion, produits par Trégor-Vidéo ou par Objectif-Image-Trégor.

A consommer sans modération … du moins en ce qui concerne le visionnage !

– Gras 1987 : « Tous dans de beaux Gras »

– Gras 1993 : « Les Gras de Lannion 1993 »

– Gras 1993 : « Gare aux Gras (1993) »

– Gras 1995 : « Il était une fois les Gras de Lannion – 1995 »

