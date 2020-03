Tanio 1980 – Trégastel sous la vague noire

Deux ans seulement après l’Amoco Cadiz, le 7 mars 1980, le pétrolier le Tanio, pris dans une violente tempête, se casse en deux au large de l’ile de Batz. Il transporte 26 000 tonnes de fioul de l’Allemagne vers l’Italie, avec 39 hommes à son bord. Huit marins périssent et une nouvelle marée noire souille les côtes de la Bretagne. 3000 tonnes de mazout se répandent sur la côte de Granit Rose. Du fioul que l’on va enfouir, dans l’urgence, dans des fosses improvisées.

Michel Dontenwille, technicien au CNET et membre du Photo-Ciné-Club-PTT (devenu Objectif-Image-Trégor) se rend aussitôt sur les lieux, à Trégastel, avec sa caméra super 8. Il immortalise ainsi la désolation de cette marée noire défigurant la côte et tuant toute vie marine. Il filme les courageux professionnels et volontaires qui commencent déjà à nettoyer le rivage, une mission quasi impossible (La machine pour récupérer le pétrole était une invention de Serge Mélina, agent technique principal au CNET). Il témoigne également de la colère des trégorrois qui manifestent leur « ras-le-bol » de ces marées noires à répétition et leur angoisse quant à l’avenir.

Retour sur ces heures sombres de notre histoire locale, avec des images que l’on espère ne plus jamais revoir …

Durée 5’13 – Images super 8 et montage initial : Michel Dontenwille – PCC-PTT – mars 1980 – Remontage pour TV-Trégor : Jean-Dominique Gauthier – mars 2020

