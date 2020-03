Conférence ArmorScience – La bioéconomie

Vers une économie fondée sur le végétal – Enjeux et perspectives

Salle de conférences du Pôle Phoenix, 22670 PLEUMEUR-BODOU

Vendredi 13 mars 2020 à 18:00

Par Nicolas Béfort, économiste, enseignant chercheur, membre de la chaire «Bioéconomie industrielle» de « Neoma Business School », à Reims

Résumé :

La transition vers une bioéconomie implique de repenser les processus de production et de consommation vers une société plus soutenable. Cela passe notamment par le remplacement de l’utilisation des matières fossiles par des ressources renouvelables.

La bioéconomie doit permettre à la fois de nourrir les populations tout en assurant la production de biens de consommations. Toutefois, la définition de la bioéconomie fait débat. Pour en présenter les enjeux, le conférencier proposera un retour sur les origines de la bioéconomie, sur ses enjeux contemporains et exposera les perspectives pour le développement d’une bioéconomie soutenable.

Plan de la conférence :

– Les valorisations non-alimentaires du végétal : une histoire ancienne

– Agriculture, chimie et soutenabilité : les trois origines de la bioéconomie

– Bioraffinerie et bioéconomie : pour quels usages transformer le végétal ?

– Conclusion : quelle politique pour quelle bioéconomie ?

78 total views, 18 views today

Combien d’étoiles donnez-vous à cet article ?