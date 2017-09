Il était une fois les Gras de Lannion – 1995

Il est un moment fort que les moins de vingt ans n’ont pas pu connaître, il s’agit des derniers Gras de Lannion (mais à ce moment là, personne ne savait que ce serait le dernier carnaval, et qui sait s’il ne renaîtra pas un jour ?) . Heureusement, des vidéastes étaient là pour capter l’événement. En effet, le club lannionnais, Objectif-Image-Trégor, a constitué, en février 1995, une petite équipe de vidéastes amateur bien décidés à couvrir ces cinq jours fous concoctés par le comité des fêtes de la capitale du Trégor. Une vraie fête populaire ponctuée de nombreuses animations, sans compter le grand défilé du dimanche avec ses 14 chars. Un Carnaval grandiose sous l’œil débonnaire de sa Majesté Mallargé. Le document original en super-VHS d’une durée de 49′ a été numérisé et remonté en plus court (22′) pour TV-Trégor. Alors, que vous ayez ou non vécu ces instants mémorables, n’hésitez pas à vous (re)plonger dans la folle ambiance des Gras 95.