Au cœur de l’Orgue de Saint Jean du Baly

L’association « Les Amis de l’Orgue de Lannion » a fêté en 2018 ses 50 ans d’existence. Une belle aventure musicale et humaine qui a permis notamment aux meilleurs organistes de se produire en concert sur les orgues de Lannion et, en particulier, sur celui de Saint Jean du Baly. A cet occasion, il nous a été permis d’effectuer « un zoom » sur ce prestigieux instrument à la fois beau et fort complexe. D’autant que l’orgue de Saint-Jean du Baly est en danger : la vermine s’attaque à certains élément en bois, l’oxydation guette des parties métalliques et l’usure normale de la mécanique se fait sentir à tous les niveaux. Une opération de restauration devient donc urgente. Elle se met en place actuellement en espérant une aide substantielle des pouvoirs publics. En attendant l’orgue va nous dévoiler ses secrets car, notre guide, Jacques Huteau, Président de l’association « Les Amis de l’Orgue de Lannion », va nous faire pénétrer au cœur même de l’instrument …

Durée 21’30 – Réalisation Jean-Dominique Gauthier – Production TV-Trégor – Février 2019

au format MP4 /videos/2019-02-au-coeur-orgue-sjdb.mp4

