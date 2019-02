Vidéochroniques Numéro 15 – Février 1989

Aujourd’hui, nous vous resservons sur un plateau ce magazine de 55 minutes qui date de février 1989. Animé par Pierre Bliard, l’émission avait reçu ce jour-là Yves Nédélec, Maire de Lannion (né en 1944 à Brélévenez, décédé le 25 septembre 2018). Celui-ci s’était longuement exprimé sur les projets en cours à Lannion, notamment le fameux CAL (Centre d’Art et de Loisir) devenu ensuite notre « Carré Magique » (modifié et achevé ensuite sous le mandat d’Alain Gouriou). Yves Nédélec, bien qu’atteint par la poliomyélite à l’âge de 20 ans, s’est engagé dans le mouvement sportif associatif comme président du Stade lannionnais. On lui doit aussi la création, à la fin des années 70, du Club Trégorrois Handisport (CTH).

Entre deux dialogues avec le maire, ces Vidéochroniques vous proposent divers reportages sur les sujets qui faisaient « le buzz » à l’époque. Jugez-en : (TC 2’42) « Doux, leur dignité bafouée », un reportage sur le drame social de la fermeture imminente des abattoirs Doux à Pédernec; (TC 12’26) « Profession Chirologue », ou comment décrypter votre personnalité en lisant dans votre main; (TC 16’45) « Conseils municipaux » : Trébeurden et son projet de port, Plouguiel et son port, Pluzunet et ses pylones EDF, Lannion et son CAL; (TC 39’00) « Le glas des sonneurs de cloches », portrait du dernier couple de sonneurs de cloches de Caouennec; ; (TC 42’52) « Brèves » : la pêche à la coquille Saint-Jacques, les Restos du Coeur et la Banque Alimentaire; Et enfin (TC 49’04) , « L’irresistible ascension de la Mère Hamon », portrait d’une crépière de légende à Perros-Guirec. Bon voyage en vidéo dans ce passé récent de notre Pays …

Durée 55’23 – Production et réalisation VIDEOTEC et RVT – Présentation Pierre Bliard – Février 1989

Suivez le lien ci-dessous pour télécharger la vidéo.

» – au format MP4 /videos/1989-02-videochroniques-15.mp4″

Retrouvez les autres numéros des Vidéochroniques en suivant notre rubrique « Magazine ».

210 total views, 40 views today