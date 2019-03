Une manif pour le climat

Le 16 mars 2019, les rues de Lannion se sont remplies pour répondre à l’appel à manifester pour le climat. 1500 personnes étaient présentes. La veille ce sont les jeunes qui manifestaient pour la même cause. Le changement climatique, un problème de plus en plus crucial, aux conséquences incalculables et qui nous concerne tous.

Sur ces images, nous sommes au niveau du parking de Caerphilly où le cortège s’arrête pour un temps de prise de parole …

Durée : 3’17 – Réalisation Jean-Dominique Gauthier – Production TV-Trégor – Mars 2019

Suivez le lien ci-dessous pour télécharger la vidéo.

» – au format MP4 /videos/2019-03-manif-climat.mp4″

