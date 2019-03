Le naufrage du MSC Napoli

Tout le monde se souvient du Torrey-Canyon, de l’Amoco-Cadiz ou de l’Erika ces pétroliers de triste mémoire qui ont endeuillé nos côtes bretonnes respectivement en 1967, 1978 et en 1999. A l’heure où l’on se bat avec détermination mais aussi beaucoup d’inquiétude, à 300 km des côtes atlantiques, contre les conséquences du naufrage du porte-conteneur « Grande America », souvenons nous du drame du « MSC Napoli » en janvier 2007 au large d’Ouessant pendant la tempête Kyrill. Le porte-conteneur s’est alors ouvert comme un fruit mûr (pourri ?). Pris en charge par des remorqueurs, l’Abeille Liberté et l’Abeille Bourbon, il fut volontairement échoué en baie de Lyme dans le Devon. Même si la catastrophe n’a pas eu l’ampleur de celle de l’Amoco-Cadiz, elle a eu des conséquences non négligeables sur nos côtes avec l’arrivée d’un pétrole visqueux souillant les rochers et les plages, tuant des oiseaux et la faune marine. La Protection Civile et la LPO sont alors en première ligne pour faire le sale travail. Grâce aux archives héritées de Trégor-Vidéo, revoyons ces images de 2007 qui rappellent une triste actualité.

Durée 9’22 – Réalisation Loïc Chapron et Alan Lestimé – Archive Trégor-Vidéo – Février 2007

