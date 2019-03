Cette semaine, TV Trégor vous emmène à la rencontre d’Ambre-Anaïs Santi, ostéopathe animalier. Nous découvrirons son parcours, à savoir comment on devient ostéopathe animalier. Nous verrons comment se passe une consultation dans cette spécialité un peu hors du commun et comment l’ostéopathe arrive à repérer les anomalies et les douleurs en s’appuyant seulement sur les palpations et le ressenti qu’exprime l’animal. Existe-t-il beaucoup de différences entre l’humain et l’animal dans ce genre de manipulation ? Une nuance de taille quand même : l’animal, lui, ne parle pas …

Durée 6’59 – Réalisation Cédric Le Normand – Production TV-Trégor – Mars 2019

Suivez le lien ci-dessous pour télécharger la vidéo.

» – au format MP4 /videos/2019-03-anais-osteo-animalier.mp4″

