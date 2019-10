Quand Trégor Energ’éthiques nous met au courant

Dans quelques décennies, nous aurons épuisé nos stocks d’énergies fossiles. Devant le constat évident que ce modèle de développement « infini » n’est pas durable et qu’il nous mène droit dans le mur, des citoyens de tous côtés se mobilisent pour faire bouger les choses et, notamment pour faire se développer le plus possible les énergies renouvelables. C’est cet objectif que s’est fixé la toute nouvelle association « Trégor Energ’éthiques » dont Michel Monfort, son trésorier, s’est fait le porte-parole lors du Forum des Associations de Lannion en septembre dernier. En prévision, il y a des projets ambitieux d’installation de panneaux photovoltaïques sur les toits de certains établissements publics ou privés du Trégor. A suivre de près donc …

Et pour en savoir plus sur « Trégor Energ’éthiques », visitez leur site

Durée 11’09 – Réalisation Jean-Dominique Gauthier, avec Cédric Le Normand – Production TV-Trégor – Octobre 2019

Suivez le lien ci-dessous pour télécharger la vidéo.

» – au format MP4

