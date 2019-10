ArmorScience, Tv-Trégor et Lannion-Trégor-Communauté organisent depuis cette année le concours du « Jeune clipeur scientifique », dans lequel les jeunes sont à la fois acteurs et créateurs de films vidéos, sur un thème défini chaque année par le comité d’organisation. Ce concours est l’occasion pour les jeunes de s’ouvrir à une problématique scientifique fondamentale ou appliquée (technologique); d’approfondir l’usage du multimédia; et de mettre en scène et présenter un sujet particulier.

En 2019, les candidats devaient réaliser un clip vidéo de 3 à 5 minutes sur le thème « lumière et couleurs ».

Dans la catégorie des jeunes de 16 à 25 ans, le 1er prix a été attribué à une vidéo présentée par des étudiants de l’IUT de Lannion : « la fibre optique, c’est pas compliqué » épisode 2.

la vidéo primée est portée par Nicolas Galipot. Mais c’est le travail d’un groupe de cinq étudiants de l’IUT, département Réseaux et Télécoms : Nicolas Galipot, Galvin Le Pennec, Alexandre Colas, Eric Cagoud, Guillaume Le Ster.

Cette vidéo fait partie d’une série de trois clips proposés par des étudiants de l’IUT (l’épisode 1 a obtenu le 2e prix et l’épisode 3 le 3e prix).

La série sera publiée sur TV-Trégor la semaine prochaine, le 18 octobre

Un 4e prix a été attribué à un clip proposé par deux sœurs, Réjane et Marion Dronne de Plougrescant pour une vidéo intitulée « Physique et science-fiction : le sabre laser »

Dans la catégorie des jeunes de moins de 16 ans, le jury a attribué le 1er Prix à Neil Herman (8 ans) pour sa vidéo intitulée « comment réaliser un arc-en-ciel ».

Dans ce clip, Neil, avec un souci de précision et de pédagogie, nous explique comment se forme un arc-en-ciel, ce joli miracle de la nature. Et, ne se contentant pas de la théorie, il passe également aux travaux pratiques en utilisant le tuyau d’arrosage du jardin de ses parents. Bravo Neil !

Un second prix a été attribué à Malo pour sa vidéo « la lumière bleue ».

Durée : 4’04 – Réalisation Neil Herman – 1er prix, dans la catégorie des moins de 16 ans, du concours Science en clip 2019 « lumière et couleurs »

