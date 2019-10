ArmorScience, Tv-Trégor et Lannion-Trégor-Communauté organisent depuis cette année le concours du « Jeune clipeur scientifique », dans lequel les jeunes sont à la fois acteurs et créateurs de films vidéos sur un thème défini chaque année par le comité d’organisation. Ce concours est l’occasion pour les jeunes de s’ouvrir à une problématique scientifique fondamentale ou appliquée (technologique); d’approfondir l’usage du multimédia; et de mettre en scène et présenter un sujet particulier.

En 2019, les candidats devaient réaliser un clip vidéo de 3 à 5 minutes sur le thème « lumière et couleurs ».

Dans la catégorie des jeunes de moins de 16 ans, le jury a attribué le 1er Prix à Neil Herman (8 ans) pour sa vidéo intitulée « comment réaliser un arc-en-ciel ».

La vidéo a été publiée sur TV-Trégor la semaine dernière, le 11 octobre

Un second prix a été attribué à Malo pour sa vidéo « la lumière bleue ».

Dans la catégorie des jeunes de 16 à 25 ans, le 1er prix a été attribué à une vidéo présentée par des étudiants de l’IUT de Lannion : » la fibre optique, c’est pas compliqué » épisode 2.

la vidéo primée est portée par Nicolas Galipot. Mais c’est le travail d’un groupe de cinq étudiants de l’IUT, département Réseaux et télécoms : Nicolas Galipot, Galvin Le Pennec, Alexandre Colas, Eric Cagoud, Guillaume Le Ster.

Cette vidéo fait partie d’une série de trois clips proposés par des étudiants de l’IUT. Sur un mode à la fois sérieux et décontracté et dans une mise en scène à la façon de « C’est pas sorcier », les étudiants nous disent tout sur la fibre optique depuis sa conception jusqu’à son déploiement chez l’habitant et dans la toile des réseaux télécom. L’épisode 1 sur la technologie de fabrication a obtenu le 2e prix, l’épisode 2 sur le déploiement FTTH (la fibre chez l’habitant) a obtenu le 1er prix, et l’épisode 3 sur le déploiement de la fibre DWDM longue distance, a obtenu le 3e prix.

Un 4e prix a été attribué à un clip proposé par deux sœurs, Réjane et Marion Dronne de Plougrescant, pour une vidéo intitulée « Physique et science-fiction : le sabre laser ».

« La fibre optique, c’est pas compliqué » – durée : 5’44 + 5’36 + 4’54 – Réalisation Nicolas Galipot (IUT de Lannion) avec Galvin Le Pennec, Alexandre Colas, Eric Cagoud, Guillaume Le Ster – L’épisode 2 a été désigné 1er prix, dans la catégorie des 16-25 ans, du concours Science en clip 2019 « lumière et couleurs ».

