Expositions à l’Imagerie

Deux expositions vous sont proposées en cet automne 2019 à l’Imagerie Lannion (19 rue Jean Savidan) du 19 octobre au 30 novembre

Le Pacte familial

Œuvres de la collection du Cnap

19 octobre — 30 novembre 2019

Exposition collective présentée en salle 1, réalisée à partir des œuvres issues de la collection photographie du Centre national des arts plastiques (Cnap), dans le cadre de L’engagement

Cette exposition se propose d’interroger, à travers le regard de 18 artistes internationaux, la notion d’engagement familial. La diversité des époques, des territoires et des cultures abordés offre une pluralité de représentations, et les auteurs, issus tant du champ du documentaire que de l’image mise en scène, s’inscrivent tous dans ce questionnement …

Avec les œuvres de Roy Arden, Roger Ballen, Iñaki Bonillas, Pierre Boulat, Jean-Christian Bourcart, Jean-Philippe Charbonnier, Arnaud Claas, Louis Faurer, Nan Goldin, Seydou Keita, Xavier Lambours, Martine Locatelli, Boris Mikhailov, Bill Owens, Florence Paradeis, Malick Sidibé, Annelies Štrba et Shoji Ueda

Visites commentées de l’exposition par Eric Bouttier, directeur artistique de l’Imagerie : mardi 29 octobre à 18h30, samedi 16 novembre à 15 h, vendredi 22 novembre à 18h30

—————–

Olivier Jobard « Tu seras suédoise, ma fille »

Cette exposition personnelle d’Olivier Jobard présentée en salle 2 entre en résonance avec l’exposition collective en salle 1, « Le Pacte familial ».

« Tu seras suédoise ma fille » est un reportage immersif (photographies et film), qui suit l’exode d’une famille syrienne (Jihane, Ahmad et leurs trois enfants), qui, en 2015, a parcouru clandestinement 4000 km, traversé 8 frontières et 9 pays afin de gagner la Suède. Mais l’exode n’est pas qu’affaire de géographie. Une fois arrivés en Suède, ils ont été pris dans les limbes de l’attente, où les souvenirs douloureux se mêlèrent aux incertitudes d’un avenir dans un pays à l’opposé du leur. Ahmad et Jihane n’en sont qu’aux prémisses d’un plus laborieux périple, celui d’une vie à reconstruire » …

Visites commentées de l’exposition le mardi 29 octobre à 18h30, le samedi 16 novembre à 15h et le vendredi 22 novembre à 18h30

Entrée gratuite

Site de l’Imagerie

