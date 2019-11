KLIPASSOS 2019

Un seul chiffre suffit à mesurer le dynamisme associatif de Lannion : 161 associations avaient répondu présentes au traditionnel Forum des Associations du début septembre. Et c’est sans compter celles qui n’ont pas voulu ou pas pu être représentées ce jour-là. Autant dire qu’il y a l’embarras du choix pour trouver une ou plusieurs activités utiles et/ou de loisir au sein de cet impressionnant panel. Quasiment tous les domaines y sont représentés : les activités artistiques et créatives, les techniques de bien-être, le sport dans toutes ses déclinaisons, la danse, la musique, le théâtre, les sciences, la nature et l’environnement, la santé, les œuvres et actions sociales, la randonnée, le développement local, l’éducation et la formation, le patrimoine et l’histoire et … l’audiovisuel.

TV-Trégor était bien sûr présente à cette manifestation importante et a répondu aux questions des visiteurs sur ses activités. Nous profitons toujours de cet événement pour interviewer certains responsables d’associations. Cette année, nous avons donné la parole à une toute nouvelle association appelée « Trégor Energ’Ethiques » qui a pour but de promouvoir les énergies renouvelables. Vous retrouverez le reportage en suivant ce lien. Et ci-dessous, vous pourrez visionner un petit clip de 2’20, composé d’images glanées ici et là aux Ursulines pendant le Forum. Retrouvez l’ambiance de cette journée trépidante …

Durée 2’20 – Réalisation Jean-Dominique Gauthier – Production TV-Trégor – Novembre 2019

Suivez le lien ci-dessous pour télécharger la vidéo.

