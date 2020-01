Conférence ArmorScience – Énergies et Transports

Le sujet : La COP 25 vient de se terminer. Une de ses conclusions est qui’il est urgent d’agir pour ramener la courbe mondiale d’évolution des GES dans une trajectoire en ligne avec les « Accords de Paris ». Les scénarios énergétiques des grandes agences de l’énergie montrent que, avec les politiques actuelles, la demande énergétique mondiale augmentera de 1,3 % chaque année jusqu’en 2040. Ceci engendrera inévitablement des tensions sur les marchés de l’énergie et une hausse toujours élevée des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) et autres polluants.

Au niveau mondial, le secteur du transport s’affiche comme le deuxième contributeur aux émissions anthropiques de GES, après celui de la production d’électricité.

En France, le secteur des transports est le premier émetteur de GES avec plus de 30 % des émissions totales du pays.

De nombreuses solutions énergétiques alternatives innovantes applicables au secteur des transports existent cependant : électrification, hybridation, Biocarburants, Gaz naturel, Biogaz, Hydrogène, Efuels, …. Dans ce contexte, l’Analyse de Cycle de Vie (ACV) est un véritable outil argumentaire pour la comparaison de ces différentes filières énergétiques.

Le conférencier : Jérôme SABATHIER est diplômé de l’Ecole des Mines et de l’IFP School. Il est titulaire d’un master en gestion et politique énergétique de l’Université de Pennsylvanie, USA. Après avoir travaillé en tant qu’économiste dans un cabinet de conseil (Beicip-Franlab), il a rejoint l’Institut Français du Pétrole Energies Nouvelles (IFPEN) en 2005. Il y est en charge du Département Economie et Evaluation Environnementale dont l’objectif est de mieux comprendre l’impact des réglementations et politiques énergétiques sur les marchés énergétiques afin d’aider les Autorités à comprendre la situation et à prendre des décisions. Il a été détaché en 2012 auprès de l’Agence Internationale de l’Energie (AIE Paris) au sein de l’équipe éditoriale du Oil Market Report.

Conférence ArmorScience au Pôle Phoenix, samedi 11 janvier à 18h00 (entrée gratuite)

Et pour rester sur le même sujet, revisionnez ce reportage de septembre 2019 :

« Quand Trégor Energ’éthiques nous met au courant »

67 total views, 20 views today

Combien d’étoiles donnez-vous à cet article ?