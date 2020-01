Voici un teaser amateur sur les coulisses et les interviews de quelques uns des nombreux participants de l’épopée artistique et photographique «Les Hurlements de la Vache qui Prix».

Cette folie est née, a grandi et s’est envolée au coeur du «Flambard», un petit bistrot Lannionais. Un projet parti de clopinettes, en mars 2019, et qui a grossi aussi vite que les charivaris bousculent nos âmes au comptoir des envies !

Le 18 Janvier 2020, le projet accouchera d’une exposition photo à La Cale du Flambard (4, venelle de trois avocats, à Lannion, ouvert 7j/7) et d’un livre d’Art sur l’échappée jolie, vous pourrez aussi y visionner une version complète des interviews, bienvenue à toutes et tous et à chacune et chacun d’entre vous !

Pour les infos fraîches, voici le lien de la page Facebook « Les hurlements de la vache qui prix »

Durée 3’07 – Réalisation : Morgane Germain et Marie Gayet – Avec la collaboration de :

Cadrage : Robert Maniquant, Will et Madeg Menguy – Prise de son : Gaëlle Vidal et Madeg Menguy – Interviews : Morgane Germain et Marie Gayet – Musique : Léandre Savineau et Aurélien Vincent – Montage : Marie Gayet

Remerciements : TV-Trégor, Pierre Win, Adrien Bassil, Ronan Masson, Marianne Manzano, Juliette De Liège, Paulo, Stéphane Vienne, Anne Gayet, Marie Moigneu, Chantal Irien, Batrhélémy Arrault, Léandre Savineau et Aurélien Vincent

