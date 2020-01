Et voilà ! Nous sommes au seuil d’une nouvelle année qui, nous l’espérons sera des plus agréables pour tout le monde. Faisons le vœu que les gros nuages se dissipent et que cette année soit plus sereine et constructive que les précédentes. Nous, à TV-Trégor, continuerons à fureter ici et là pour vous donner (avec votre collaboration) des nouvelles du Pays, de notre beau Pays du Trégor. Bonne année 2020 à toutes et à tous ! Et restez fidèles à TV-Trégor

Souvenez-vous de ce temps (« que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître ») où l’on attendait fébrilement, en faisant la fête à Locquémeau (mais pas que là …) et en illuminant le ciel de Lannion de fusées multicolores, le fabuleux passage à l’An 2000. Eh bien revivez quelques minutes de cet événement historique et festif avec ces modestes images glanées durant la nuit fatidique du « bug » … qui n’a pas eu lieu.

Durée 3’00 – Images et montage : Jean-Dominique Gauthier – Janvier 2000 (remontage décembre 2019)

Suivez le lien ci-dessous pour télécharger la vidéo.

au format MP4 /videos/2019-12-passage-an-2000.mp4

