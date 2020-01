On est passé à l’An 2000 !

Souvenez-vous de ce temps (« que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître ») où l’on attendait fébrilement, en faisant la fête à Locquémeau (mais pas que là …) et en illuminant le ciel de Lannion de fusées multicolores, le fabuleux passage à l’An 2000. Eh bien revivez quelques minutes de cet événement historique et festif avec ces modestes images glanées durant la nuit fatidique du « bug » … qui n’a pas eu lieu. Bonne nouvelle année à vous et restez fidèles à TV-Trégor.

Durée 3’00 – Images et montage : Jean-Dominique Gauthier – Janvier 2000 (remontage décembre 2019)

Suivez le lien ci-dessous pour télécharger la vidéo.

» – au format MP4 /videos/2019-12-passage-an-2000.mp4″

