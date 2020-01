Noël 2019 à Lannion

Les fêtes de fin d’année sont souvent l’occasion pour les villes d’organiser des animations sympathiques. A Lannion le Père Noël est accueilli par les enfants à son arrivée, cette année dans une belle voiture ancienne décapotable. Puis les Comités de Jumelage Lannion-Günzburg et Lannion-Caerphilly servent le Vin Chaud, le Chocolat chaud, le Thé de Noël et les gâteaux offerts par la municipalité, et le public peut flâner dans les Chalets de Noël, qui restent sur la place du Centre jusqu’au 29 Décembre…

Durée 7’45 – Réalisation Daniel George – Voix off Jean-Dominique Gauthier – Production TV-Trégor – Décembre 2019



Suivez le lien ci-dessous pour télécharger la vidéo.

» – au format MP4



