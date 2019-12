Quand la Terre se fait artiste

A la charnière des années 2019 et 2020, prenons de la hauteur, et même beaucoup de hauteur, grâce aux photographies de Thomas Pesquet faites depuis la station spatiale internationale et à Philippe Merriaux qui a composé ce tableau vivant de notre Terre, si belle et si surprenante. Que ces images nous fassent rêver pendant quelques minutes et espérer que cette improbable planète bleue, perdue dans le Cosmos, restera toujours aussi belle … C’est l’an nouveau; alors faisons un vœu, pour un monde meilleur …

Durée 6’53 – Réalisation Philippe Merriaux avec les photographies de Thomas Pesquet – Décembre 2019

