« Rencontres » au Salon d’Objectif-Image-Trégor

Le 49e Salon d’Objectif-Image-Trégor vient d’ouvrir ses portes à l’Imagerie. Cette année, il est sur le thème des « Rencontres ». 43 photographes du Club exposent 77 photographies. Les 14 vidéastes ne sont pas en reste en présentant également leur travail de l’année sur un moniteur TV. Le traditionnel tiercé de la photo permet aux visiteurs de voter pour leurs photos préférées et, peut-être, de gagner les lots offerts par le club et les partenaires. Ne manquez donc pas cette « Rencontre » avec des images qui ne demandent qu’à titiller vos sens et votre imaginaire.



« Le Bonheur d’Alfred » – Film Club OIT – Juillet 2019



Le Passeur du Trieux – Film Club OIT – Novembre 2019

Exposition ouverte à l’Imagerie, 19 rue Savidan à Lannion, jusqu’au 4 janvier 2020 – Entrée libre. Horaires d’ouverture : tous les jours de 14h30 à 18h30 plus le jeudi de 10h00 à 12h00

Fermée le 25 décembre et le 1er janvier

Visitez le site web d’Objectif-Image-Trégor

« RENCONTRES »

« La photographie est une réponse liée à la reconnaissance momentanée des choses» – Joël Meyerowitz –

Soudain tu vois deux personnages qui se dirigent l’un vers l’autre, la rencontre est imminente. Une minute plus tard, il n’y a plus rien; il n’y a pas de photo car rien ne s’est passé qui corresponde à ta représentation d’une bonne photo.

« C’est ça la photo, détecter le moment où tout y est, et déclencher. Car le moment suivant, la situation a disparu» – Joël Meyerowitz –

Cette année, le thème « Rencontres » a obligé nos photographes à être vigilants, à gérer l’inattendu car il fallait non seulement prendre une belle photographie en remplissant le cadre mais il fallait saisir un instant décisif, saisir une expression, un geste, une situation qui n’existe pas en soi mais qui correspond à une idée, un concept. Dans cette exposition, les rencontres occupent tout le champ de l’image avec des humains, des objets, des animaux. Parfois elles sont suggérées, c’est l’instant d’avant ou d’après. Enfin, l’objet de la rencontre peut être hors champ, à vous de le deviner. Comme dans toute photo, ce que vous verrez, c’est ce que vous reconnaitrez, ce qui fera sens à partir de votre expérience.

« C’est une illusion que les photos soient prises avec l’appareil photo… elles sont faites avec les yeux, le cœur et la tête. » – Henri Cartier-Bresson –

« Le but de prendre des photos est de ne pas avoir à expliquer les choses avec des mots. » – Elliott Erwitt –

Bonne visite.

Jacques COURIVAUD

L’Imagerie accueille également en salle 2 l’exposition de Stéphane Mahé intitulée Somewhere

