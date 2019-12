Qui en Bretagne ne connaît pas Patrick Ewen, ce barde à barbe blanche et à la voix puissante qui sait si bien nous emporter dans l’univers de ses histoires ? Patrick Ewen est en effet un conteur fabuleux, au sens propre du terme, qui peut transformer une simple anecdote en un récit épique, transfigurer le fait le plus banal en un moment poétique. Il sait tenir en haleine son public pendant trois heures de spectacle et l’on regrette, à la fin, que le rideau tombe. En 1998, nous avons rencontré Patrick Ewen, chez lui, dans son fief des Monts d’Arrée, et il s’est confié à la caméra de Trégor-Vidéo. Nous avons également filmé un de ses spectacles à Trébeurden, la fameuse saga « À la lisère des trois pays et des deux mondes » qui raconte avec beaucoup de poésie et d’humour son « atterrissage » au cœur des Monts d’Arrée. C’est ce portrait d’artiste que, 20 ans après, nous vous proposons aujourd’hui sur TV-Trégor …

Durée 13’38 – Réalisation Jean-Dominique Gauthier et Alain Marie – Production Trégor-Vidéo – Mars 1999

Suivez le lien ci-dessous pour télécharger la vidéo.

» – au format MP4 /videos/1999-03-racontez-nous-patrick-ewen.mp4″

