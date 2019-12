Des arbres dans la ville

Les ambitions écologiques de préserver la biodiversité et de lutter contre le réchauffement climatique sont, aujourd’hui, partagées par l’ensemble des acteurs sociaux. Mais il faut aussi que la vie économique et culturelle continue !

Les décideurs sont ainsi parfois pris entre des injonctions contradictoires. Comment concilier les différents enjeux, comment arbitrer ? Loin du feu de l’action, il est souvent aisé de critiquer, de prendre parti avec des «y a qu’à» ou autres «faut qu’on». Toutefois, la pratique se révèle plus complexe. Comment prendre la bonne décision, sachant qu’elle fera inévitablement des mécontents ? Le projet de construction d’un auditorium dans le jardin de l’ancien tribunal de Lannion et l’abattage des arbres qui en découle illustre bien cette difficulté. D’un côté, les partisans du projet mettant en avant la revitalisation du centre-ville. De l’autre, les opposants revendiquant une nécessaire préservation de la biodiversité et des espaces verts.

TV-TREGOR s’est penché sur ce dossier en donnant la parole, sans parti pris, aux principaux protagonistes de l’affaire.

Notez qu’au moment de finaliser le montage de ce reportage, nous avons appris que les quatre fameux arbres avaient été abattus le vendredi 30 novembre …

Durée : 13’14 – Réalisation Yves Le Goas avec le concours de José Péan (interviews), Cédric Le Normand (images de drone), Julien Le Roux (voix-off) et Jean-Dominique Gauthier (aide au montage) – Une production TV-Trégor – Décembre 2019

