Alpagas en Trégor

Non, ce ne sont ni des moutons et encore moins des lamas qui paissent quelque part entre Plounévez-Moëdec et Belle-Isle-en-Terre, mais bien des alpagas. En effet, Linda Hitchcock et Robin Hodge, respectivement australienne et anglais, se sont installés à Plounévez-Moëdec en 2004 pour réaliser une chose inouïe : élever des alpagas, ces camélidés cousins proches du lama. Bien qu’originaires des hautes montagnes chiliennes et péruviennes, ils se sont bien acclimatés au Trégor. Avec leur petite frimousse poilue, on pourrait croire que ce sont de vrais animaux de compagnie. Pourtant, un véritable business se cache dans leur laine. Plus douce, plus chaude et plus propre que celle du mouton, elle n’irrite pas la peau et plaît énormément aux maisons de Haute Couture. Allons donc faire connaissance avec ces charmants animaux racontés avec passion par Linda et Robin …

Durée 6’18 – Réalisation Sophie Piat avec Loïc Chapron – Production Trégor-Vidéo – Mai 2009

