La Micheline Pontrieux Paimpol on la prend tant pour son côté pratique et utilitaire que pour le plaisir des yeux lorsqu’on longe les méandres du Trieux. Un parcours superbe dont on ne se lasse pas, comme le disent unanimement les voyageurs habituels, les touristes occasionnels et les employés de la SNCF. Grâce à ce document d’archive (1989), laissons nous emmener par ce petit train pas comme les autres et bien de chez nous.

PS : dans quelques semaines, Objectif-Image-Trégor vous fera découvrir le même paysage par la voie maritime grâce au « Passeur du Trieux ».

Durée 5’24 – Production et réalisation VIDEOTEC – 1989

Suivez le lien ci-dessous pour télécharger la vidéo.

» – au format MP4 /videos/1989-mm-micheline-pontrieux-paimpol.mp4″

