Flash-back sur Armoricourt

A l’heure où l’on se prépare à vivre les 10 ans et la 11e édition du Festival Armoricourt, jetons un petit coup d’œil dans le rétroviseur pour revisiter quelques instants choisis des quatre dernières édition du Festival (2015 à 2018). Allez, on rembobine et on y va …

Visionnez également la bande-annonce de l’édition 2019 (27, 28 et 29 septembre) en suivant ce lien.

Durée 6’55 – Montage Jean-Dominique Gauthier sur des photos de Joseph Le Grand, Serge Raoul, Eric Le Pape et des vidéos de Jean-Dominique Gauthier. Production Armoricourt – Septembre 2019

Suivez le lien ci-dessous pour télécharger la vidéo.

» – au format MP4 /videos/2019-armoricourt-retro-diaporama.mp4″

