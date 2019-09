TUD – Marthe Vassallo

Marthe Vassallo, chanteuse et compositrice vit à Trégastel. Elle commence à chanter dans les festoù-noz et les veillées dans les années 1990 après avoir appris le breton au lycée. Puis à la fac, elle rencontre Nolùen Le Buhé et Annie Ebrel, grâce à qui elle s’essaye au kan ha diskan. Suivant ses rêves d’enfance et ses qualités d’interprète, elle entre au Conservatoire d’art dramatique et y reste un an, confirmant son attirance pour les chansons narratives et les gwerzioù.

Elle chante ensuite au sein de « Loened Fall », avec trois instrumentistes (guitare, bombarde, violon). Le groupe a sorti plusieurs albums (An deizioù zo berr obtient un prix Produit en Bretagne en 1999). Elle se produit en duo avec Philippe Ollivier sous le nom de « Bugel Koar » (« poupée de cire »).

Déjà riche d’une belle carrière, Marthe Vassallo se confie en breton à deux collégiennes du collège Charles Le Goffic de Lannion dans le cadre de la série « TUD » (les gens). C’était en juin 1999. Suivons donc Marthe Vassallo qui nous enchante dans son cheminement le long des rivages de Trégastel.

Durée 8’09 – Réalisation Alain Vorimore et Pierig Le Dantec avec Nolwen Bordiec et Izabel Tassin – Production Trégor Vidéo – Juin 1999

Suivez le lien ci-dessous pour télécharger la vidéo.

» – au format MP4 /videos/1999-06-marthe-vassallo-vost.mp4″

79 total views, 6 views today

Combien d’étoiles donnez-vous à cet article ?