Festival Armoricourt – 11e édition

Il arrive, il accourt, le Festival Armoricourt ! Il va fêter ses 10 ans d’existence et sa 11e édition.

Cette année, exceptionnellement, du fait des travaux en cours au cinéma Le Douron (création d’une deuxième salle), le Festival se déroulera à l’Espace An Dour Meur, la grande salle de spectacle de Plestin-les-Grèves. Quant aux dates, notez les dès à présent dans votre agenda : 27, 28 et 29 septembre. Vous trouverez le programme complet en suivant ce lien – Et toutes les informations utiles, notamment pour réserver vos places, sur le site du Festival Armoricourt.

Armoricourt, cette année, ce sera un film présenté en avant-première, 19 films francophones en compétition avec de nombreux réalisateurs présents et un jury de professionnels, 7 films non francophones (sous-titrés), un atelier cinéma. Et cela toujours avec le même esprit « Découvrir des films de qualité et rencontrer ceux qui les font ».

Ne manquez donc pas cette édition anniversaire du Festival Armoricourt. Voici un résumé du programme :

⦁ Vendredi 27/09 à 19h00 — Hors compétition — Gratuit

Avant-première de

«Jason et le Pirate» de Vincent Morvan et Jérôme Sau

en présence des réalisateurs et de l’acteur Mathieu Alexandre

⦁ Vendredi 27/09 à 21h00 — Compétition séance 1 — 6 €

7 courts métrages en présence de plusieurs réalisateurs et du jury

Vote du public

⦁ Samedi 28 septembre de 9h30 à 12h00 — Gratuit

Atelier cinéma animé par Fred Gélard (Trégor Cinéma)

⦁ Samedi 28/09 à 13h30 — Compétition séance 2 — 6 €

6 courts métrages en présence de plusieurs réalisateurs et du jury

Vote du public

⦁ Samedi 28/09 à 16h30 — Compétition séance 3 — 6 €

6 courts métrages en présence de plusieurs réalisateurs et du jury

Vote du public

⦁ Samedi 28/09 à 20h30 – Compétition séance 4 — Gratuit

7 courts métrages non francophones (sous-titrés)

Vote du public

⦁ Samedi 22h30 Palmarès du Festival et cérémonie de remise des prix

⦁ Dimanche 29/09 à 16h00 au Café Théodore à Trédrez-Locquémeau

Projection spéciale des films primés

Visionnez la Bande Annonce réalisée par des étudiants de Morlaix, en DUT de GACO-Art : Mathilde Jégaden, Domitille Sauv, Théophane Crusson, Gabrielle Elain, Alexandra Wypychowski, Romane Le Goff avec l’aide de leur professeur Philippe Abgrall, et de Hervé Alexandre et Jean-Dominique Gauthier de l’association Armoricourt. Septembre 2019 – durée 1’15

