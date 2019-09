Festival Tango par la Côte – 13e édition

Entrez dans la danse… du Tango argentin ! Pour sa 13ème édition « Tango par la côte », festival itinérant, part du Trégor, chemine dans le Léon et termine son parcours à Plymouth en Angleterre.

Originaire des berges du Rio de la Plata, le tango a longtemps revêtu une connotation dépravée avant de s’épanouir et de s’ennoblir, notamment à Paris. Notez bien que le tango est régi par des codes tacites qui permettent aux Tangueros et aux Tangueras de s’inviter, ou de se refuser discrètement.

Organisé par les associations Sabor Hispano Americano et Tango à la mer, ce festival a affiché un haut niveau de professionnalisme avec notamment le spectacle « Seasons », donné au Sémaphore de Trébeurden. Mais il s’est révélé aussi largement accessible à tout un chacun au travers de cours, de démonstrations et de milongas. Le panorama de cette belle manifestation serait incomplet sans évoquer l’étonnante exposition de Claude Burtin à l’Atelier des Ursulines : des kakémonos sur le thème du tango, ça va de soi …

Durée 10’24 – Réalisation Cédric Le Normand avec la participation de Jean-Dominique Gauthier, Yves Le Goas, Gaëlle Vidal – Production TV-Trégor – Septembre 2019

