La Bande du Guer

Le banc du Guer est un vaste espace de l’estran qui se trouve dans la Baie de la Vierge (estuaire du Léguer) entre Le Yaudet, Locquémeau et Beg-Léguer. Il est réputé riche en coquillages (coques et palourdes essentiellement) et attire de nombreux pêcheurs à pied lorsque les grandes marées de coefficient 100 et plus le rendent accessible. Mais depuis de nombreuses années, la pêche à pied est sévèrement réglementée à cet endroit pour deux raisons : la préservation de la ressource et les aspects sanitaires. En effet, l’embouchure du Léguer est hélas peu saine au niveau bactériologique et le risque de contamination des coquillages est élevé. les Affaires Maritimes ont donc dû ériger des règles strictes qui attristent les pêcheurs amateurs, privés de leur plaisir de gratter le sable, et qui contraignent les pêcheurs professionnels à exercer dans des créneaux restreints. C’est cette histoire de gendarmes et de pêcheurs qui est vous est contée ici …

Durée 12’14 – Réalisation Bernard Guiné avec Loïc Chapron et Valérie Briand – Production Trégor-Vidéo – Mai 1999

Suivez le lien ci-dessous pour télécharger la vidéo.

» – au format MP4 /videos/1999-05-banc-du-guer.mp4″

31 total views, 31 views today

Combien d’étoiles donnez-vous à cet article ?