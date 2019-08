La Piste des Goémoniers 99

Sous-titre : « Un coeur dans les jambes ». En ce mois de juillet 1999, ils sont 216 venus de tous les coins de France, pour se lancer dans ce trail de 63 km, unique en son genre, qui se déroulait entre Larmor-Pleubian et Trestel. De nos jours, les sportifs ne se contentent plus des courses classiques sur le bitume. On corse désormais l’affaire en empruntant des chemins difficiles et, dans ce cas précis, en traversant l’estran à marée basse. Un vrai défi pour ces coureurs de tous âges qui mettront entre 4h21 (pour le vainqueur, Gille Diehl – avec une moyenne de 14,5 km/h !) et 9h00 pour réaliser le parcours. Mais ils ont été encouragés, tout au long du chemin par de nombreux supporters, des musiciens et des ravitailleurs qui étaient les bienvenus. Une belle épreuve qui allie l’exploit sportif au plaisir de la nature. A suivre pour les prochaines années …

Réalisation : David Sergent, Yann Boucicaud, Alain Marie, Sylvain Boubounelle – Production Trégor-Vidéo – Juillet 1999

