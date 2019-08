Grande Fête Maritime – Ploumanac’h 99

Nos étés en Trégor (et ailleurs) sont émaillés de fêtes et de festivals en tous genres. Quelle richesse ! Mais ces événements festifs seraient-ils possibles sans la présence de tous les bénévoles qui préparent tout dans les moindres détails et viennent le jour J tenir les différents postes pour que ça fonctionne ? Non, bien sûr. Ce reportage nous fait revivre la grande fête maritime de Ploumanac’h 99 au travers du regard et du vécu de Martine, Thérèse, Bernard et tous les autres, ces bénévoles qu’on ne songe pas assez à remercier.

Durée : 13’14 – Réalisation Patrice Pélian, avec Théo Octobre et Jean-Michel Robic – Production Trégor-Vidéo – Août 1999

Suivez le lien ci-dessous pour télécharger la vidéo.

» – au format MP4 /videos/1999-08-ploumanach-99.mp4″

28 total views, 28 views today

Combien d’étoiles donnez-vous à cet article ?