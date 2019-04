20e Festival de BD de Perros-Guirec – Édition 2013

Le week-end des 13 et 14 avril 2013, le festival de BD de Perros-Guirec a soufflé les bougies de son 20e anniversaire. C’est autour du maître de cérémonie, François Bourgeon, et des trois parrains fondateurs du festival en 1994 : Jean-Charles Kraehn, Régis Loisel et Laurent Vicomte, que se sont retrouvés les amoureux de la bande dessinée. Rendez-vous devenu incontournable, les visiteurs ont pu rencontrer leurs auteurs préférés lors de dédicaces, entre le Palais des Congrès et la Maison des Traouiero. Une édition présentée en images sur TV-Trégor.

Durée : 7’56 – Réalisation : Olga Giteau. Production TV-Trégor – Avril 2013

