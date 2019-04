A Cuore Battente – Live

Cet hiver le duo de musique « A cuore battente » est venu enchanter l’hiver costarmoricain et finistérien en plusieurs lieux publics et privés, parfois à l’improviste. La musique vivante dans son plus simple apparat : voix, guitares, tambours … autour de mélodies puissantes et de rythmes audacieux, à la croisée de différentes cultures méditerranéennes (Italie, Grèce, Espagne, Kabylie, …). Remercions la chanteuse Tanina, habituée du Trégor, d’avoir introduit son comparse Biagio Accardi du sud de l’Italie en résonance avec le goût que nous avons pour les musiques traditionnelles …

… « A cuore battente » : « Ce spectacle s’ouvre à cœur battant sur les chants qui ont sillonné la Méditerranée, voyageant de bouches en bouches, d’oreilles en chevelures, de becs en plumes … aux confins de sonorités et de récits qui viennent se croiser sul filo della memoria. »

Durée : 4’05 – Réalisation Mad’in Tregor – Production TV-Trégor – Avril 2019

