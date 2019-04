La troupe du « Chat Botté » présente « TOC TOC »… de Laurent Baffie

En attendant l’arrivée du célèbre spécialiste qu’elles viennent consulter, 6 personnes atteintes de Troubles Obsessionnels Compulsifs (TOCs) font connaissance et vont bientôt participer sans le savoir à une thérapie de groupe particulièrement savoureuse…

Cette bande annonce du prochain spectacle de la troupe a été filmée lors du dernier « filage » de l’équipe le 28 Mars 2019.

Régalez-vous, venez les voir, vous passerez une excellente soirée …

Séances au Sémaphore à Trébeurden les 12, 13, 19 et 20 avril à 20h30 et le dimanche 14 avril à 17h00

Durée : 11’02 – Réalisation Daniel GEORGE – Production TV-Trégor – Avril 2019

Suivez le lien ci-dessous pour télécharger la vidéo.

» – au format MP4 /videos/2019-04-toc-toc-annonce.mp4″

