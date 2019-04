La Bande Dessinée s’invite à Perros-Guirec

Le week-end des 18 et 19 avril 2009, s’est ouvert, au sein de la station balnéaire de la côte de granit rose, la 16e édition du festival de bande dessinée. Un programme alléchant : de nombreux invités de qualité, du talent, des expositions originales et des animations … Le tout expliqué par les organisatrice Michèle Salon et Josiane Posloux, sous le feu des questions de Jennifer Aujame. Voici donc la bande-annonce de cette 16e édition …

Durée : 2’39 – Réalisation Jennifer Aujame et Loïc Chapron – Production Trégor-Vidéo – Avril 2009

Suivez le lien ci-dessous pour télécharger la vidéo.

» – au format MP4 /videos/2009-04-16-eme-festival-bd-perros.mp4″

