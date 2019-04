Conférence sur les lasers du futur

Sabre laser, ordinateur quantique, voyages interstellaires avec une voile solaire, le laser suscite bien des fantasmes dans l’inconscient collectif. Nous en utilisons tous les jours sans même parfois le savoir, mais le connaissons-nous vraiment ?

Le laser est né dans les années 1960 des recherches en physique quantique des décennies précédentes. Il est aujourd’hui impliqué dans pas moins de 28 prix Nobel. Loin d’en avoir fait le tour, les scientifiques et les industriels ne cessent de travailler à l’accroissement de ses performances. C’est également le médium des découvertes de demain.

Au cours de cette conférence, sera expliqué le fonctionnement du laser et ses fondements théoriques, ainsi que quelques exemples de réalisations pratiques qui nous entourent.

On en viendra ensuite à ces technologies à la frontière des connaissances actuelles : lasers organiques, micro-lasers, détecteurs d’ondes gravitationnelles, réseau fibré européen ultra-stable, lasers ultra-intense et ultra-rapides. Les technologies à base de fibres optiques promettent des puissances toujours plus élevées, avec des installations plus légères et peu gourmandes en énergie. Nous les trouvons dans les LiDAR, la surveillance aéroportuaire, les communications inter-satellites, les véhicules autonomes, les grands ouvrages d’art …

Venez découvrir les lasers qui feront les grandes innovations de demain.

Le conférencier :

Yves Candéla, docteur en physique, est Expert « Diodes Laser » chez Keopsys Industries – Lumibird à Lannion

