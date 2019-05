Festival de BD de Perros-Guirec – 26e édition

Les 13 et 14 avril 2019 s’est déroulée, à Perros-Guirec, la 26e édition du célèbre festival de bande dessinée. Il s’agit du deuxième plus important de Bretagne. L’occasion pour les fans de rencontrer leurs auteurs préférés. En témoignent les longues files d’attente qui se sont formées pour obtenir une dédicace sur un dessin ou un album. Cette année, Dany, un dessinateur belge, était l’invité vedette du Festival; mais de nombreux autres auteurs étaient également présents dont certains sont reconnus tant en France qu’à l’étranger. Cette manifestation constitue pour Perros-Guirec un atout culturel qui vient s’ajouter à sa vocation touristique déjà bien établie. Grâce aux reporters de TV-Trégor, effectuons une incursion, tout en images et sons, au pays des bulles …

Durée : 6’08 – Réalisation Cédric Le Normand avec Yves le Goas et José Péan

Suivez le lien ci-dessous pour télécharger la vidéo.

» – au format MP4 /videos/2019-05-festival-bd-perros.mp4″

