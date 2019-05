les 50 ans de l’ARSSAT – 16 Mars 2019

C’est le 1er mars 1969 que l’ARSSAT – Association pour la Recherche et la Sauvegarde des Sites Archéologiques du Trégor – a été créée par un groupe de passionnés d’histoire et d’archéologie. Pour marquer cet événement, l’association a proposé en mars dernier un programme exceptionnel avec des expositions et des conférences avant son Assemblée Générale. TV-Trégor vous propose de larges extraits de l’historique de l’ARSSAT prononcé par sa présidente Liliane LE GAC lors du lancement de ce temps fort.

Durée 11’41 – Réalisation Daniel George – Production TV-Trégor – Mai 2019

