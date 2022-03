Les Gras de Lannion dans le rétro

En 2018, TV-Trégor participait avec l’ARSSAT et LTW à la réalisation d’un document sur l’histoire des Gras de Lannion, dont la dernière édition date de 1995. À l’occasion de la période traditionnelle des Gras, nous vous proposons de revoir ce film intitulé « Vies et morts de Mallargé » Nul doute que, si vous avez eu la chance de connaître cette fête « déjantée », le film vous replongera dans l’ambiance. Et si vous n’avez jamais connu les Gras de Lannion, eh bien, voici une excellente occasion de cultiver votre histoire locale.

Bon visionnage de « Vies et morts de Mallargé »

En prime, nous vous invitons également à revoir ce film vidéo réalisé en 1995, lors de la dernière édition des Gras de Lannion, par le Club Objectif-Image-Trégor. Remontage en 2015 par TV-Trégor en version courte de 22 minutes, sous l’intitulé « Il était une fois les Gras de Lannion »

Bon visionnage de « Il était une fois les Gras de Lannion »

