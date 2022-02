Quid de l’effondrement de la biodiversité  ?

La biodiversité désigne l’ensemble des êtres vivants ainsi que les écosystèmes dans lesquels ils vivent. Elle répond directement aux besoins primaires de l’Homme en apportant oxygène, nourriture et eau potable. Elle contribue également au développement des activités humaines en fournissant matières premières et énergies.

Depuis ces trente dernières années, nous constatons un effondrement de la biodiversité : la biomasse des insectes (abeilles, papillons, moustiques, …, etc.) a diminué de 80% par exemple. Pourquoi un tel effondrement ? Quelles en sont les raisons ? Quels sont les remèdes ? Tel est le sujet de la conférence organisée par ArmorScience dans le cadre de son cycle « Société et Sciences » : Effondrement de la biodiversité : pourquoi ?

L’enseignement et les recherches du conférencier, Pierre-Henri GOUYON, portent sur les mécanismes de l’évolution, l’écologie, la génétique, la biodiversité et les relations entre sciences et sociétés. Il a publié de nombreux articles dans les plus grandes revues scientifiques et divers ouvrages. Il a été impliqué dans de nombreuses commissions et conseils au sein des organismes de recherche, des ministères, des universités et des ONG.

Découvrez l’auteur de la conférence, Pierre-Henri GOUYON, ingénieur agronome, docteur en écologie, master en philosophie, docteur ès sciences, docteur ingénieur en génétique. Il nous révèle les causes du phénomène ainsi que les remèdes à appliquer afin de le combattre. Cela, à travers une interview menée par Michel HIGNETTE, océanographe-biologiste, et vice-président d’ArmorScience.

