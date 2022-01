TUD – Roger Laouenan

Roger Laouenan, né en 1932, est une figure bien connue dans le Trégor. Il fut longtemps correspondant pour « le Télégramme ». Mais il a épousé également la carrière d’historien et celle de romancier. On lui doit une douzaine de livres : des récits sur la guerre de 14-18, un ouvrage sur Anjela Duval et plusieurs romans. Roger Laouenan, qui vit à Lannion, a été interviewé, en décembre 2004, par des reporters en herbe issus de la classe bilingue du collège Charles Le Goffic de Lannion.

Découvrez Roger Laouenan à travers ce portrait en breton (sous-titré en français). Il y parle de ses débuts dans le journalisme, de sa passion pour l’écriture et de son amitié pour la célèbre poétesse Anjela Duval …

Durée 13’25 – Réalisation Elsa Sichez et Alan Lestimé, avec la participation d’élèves de la classe bilingue (4e) du collège Charles Le Goffic de Lannion, de Pierig Le Dantec et de Soizic Noblet – Production TV-Trégor – décembre 2004

Pour visionner la vidéo en HD ou sur smartphone, cliquez sur ce lien.

Pour visionner la vidéo en simple définition (recommandé en cas de liaison internet peu rapide), lisez la vidéo via la visionneuse ci-dessous

