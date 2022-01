L’émergence du « Grand Lannion »

Cette histoire pourrait commencer par « Il était une fois … » tant elle est incroyable. Qui aurait imaginé en effet, que la petite ville de Lannion, d’à peine 7.000 âmes au sortir de la 2e guerre mondiale, allait devenir l’épicentre d’un séisme économique et social à partir des années 1960. C’est cette mutation extraordinaire, portée par l’essor des télécommunications et impulsée par Pierre Marzin, à la fin des années 50, que nous résume ici l’ancien journaliste Louis-Claude Duchesne (1930-2012) dans cette interview réalisée par Trégor-Vidéo en 1997. Ses propos sont illustrés par des extraits d’un ancien film promotionnel (« Le champ du possible ») réalisé à l’époque pour mettre en valeur l’essor des activités télécoms dans le Trégor.

Ce petit document peut constituer un prélude au long métrage qui est actuellement en cours de préparation à TV-Trégor sur le même sujet. Il va retracer, grâce à de nombreux témoignages et d’innombrables images d’archive, la saga du développement de la région de Lannion dans tous ses aspects : la recherche, l’industrie, l’augmentation et la diversification de la population, l’enseignement, le bâtiment, le commerce, la culture, le social. C’est tout un pan de l’histoire récente du Trégor qui est racontée dans ce document exceptionnel qui sortira à la fin du premier trimestre 2022. Suivez son actualité dans la presse et sur TV-Trégor. On en reparlera prochainement …

Durée 5’02 – Montage Jean-Dominique Gauthier, à partir d’images d’archive de Trégor-Vidéo (interview de Louis-Claude Duchesne en 1997) et d’extraits du film « Le champ du possible », de Bernard Michel, issu du fond documentaire du Groupe Orange que TV-Trégor remercie pour cette mise à disposition.

Pour visionner la vidéo en HD ou sur smartphone, cliquez sur ce lien.

Pour visionner la vidéo en simple définition (recommandé en cas de liaison internet peu rapide), lisez la vidéo via la visionneuse ci-dessous

hashtags : #tvtregor #Lannion #Tregor #PleumeurBodou #CotesdArmor #Bretagne #Cnet #Radome

89 total views, 26 views today