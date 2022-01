A l’assaut du cancer du sein. Riposte !

Inscrit dans le paysage législatif depuis le décret du 30 décembre 2016, le sport sur ordonnance pour prescrire une activité physique adaptée (APA) reste méconnu. L’offre n’est pas toujours au rendez-vous et les conditions de remboursement sont variables suivant les régions, les mutuelles et les fédérations sportives impliquées.

Pour les patientes atteintes d’un cancer du sein, il existe la Solution RIPOSTE soutenue par la Ligue Contre le Cancer et spécialement conçue pour la rééducation.

A Lannion, le club d’escrime de l’ASPTT, au travers de son programme de sport pour tous « J’MACTIV Santé », propose cette activité et c’est gratuit !

TV-Trégor est allé à la rencontre de Christine, Josiane, Gwenaelle, Michèle et Morgane, des « RIPOSTEUSES » qui se battent contre la maladie.

Le Dr François d’Halluin, chirurgien cancérologue, Président de « Riposte Bretagne », nous explique le contexte thérapeutique. Il prescrit ce sport adapté dès l’annonce de la maladie et « Ça leur fait un bien fou ! »

Autour des « RIPOSTEUSES », Benjamin Lemaitre, Maître d’armes spécialement formé, et Jean-Louis Legros, Président du club, sont aux petits soins. Ils préparent le café et les accueillent dans une très bonne ambiance.

Si l’on osait paraphraser Cyrano, on pourrait dire : « Et à la fin de l’envoi, elles nous touchent ! » …

Durée 11’02 – Réalisation Sylvie OLLIVIER et Marc GEFFROY – Production TV-Trégor – Janvier 2022

