Nous sommes en 1992 – Sur la route qui va de Buhulien à Tonquédec, à dix minutes de Lannion, le café-épicerie « Chez Jano » offre un bel exemple de la survivance du petit commerce rural. Jean Cornic, dit « Jano » a mis ses qualités d’ancien animateur dans la gérance de ce petit commerce de campagne. Son café est un lieu vivant doté d’une profonde identité, un endroit où on se sent bien, comme en témoignent les habitués de l’établissement. Sans plus attendre, laissons parler les images et les gens du Pays …

Durée 4’55 – Production et réalisation Trégor-Vidéo – 1992

Pour visionner la vidéo en HD ou sur smartphone, cliquez sur ce lien.

Pour visionner la vidéo en simple définition (recommandé en cas de liaison internet peu rapide), lisez la vidéo via la visionneuse ci-dessous

