Il était une fois … la marée

La semaine qui commence (nous sommes le 17 août 2020) voit venir la première grande marée de l’été, avec, vendredi 21, un coefficient de 104. Une aubaine pour les pêcheurs à pied et plus généralement pour tous les promeneurs qui aiment à flâner le long de l’estran découvert. Plus d’un visiteur est stupéfait par la puissance de nos marées bretonnes et par la métamorphose qu’elles opèrent sur le paysage. Et les « gens du coin » ne sont pas moins étonnés par ce phénomène spectaculaire. Mais au fait, à quoi sont dues les marées ? Comment ça marche ? Ce document, produit en 1995 par l’Aquarium marin de Trégastel et réalisé par Trégor-Vidéo, vous dit tout, tout, tout sur les marées. Ce n’est que de la mécanique céleste au fond, mais quelle belle mécanique !

En prime, sur le même thème, mais dans le registre de la légende, ne manquez pas cette fiction réalisée en 2007 par Objectif-Image-Trégor : « L’Homme qui faisait peur à la mer »

Durée 12’00 – Document Trégor-Vidéo réalisé par Loïc Chapron, sur un script d’Odile Guérin – Produit par l’Aquarium Marin de Trégastel – Juillet 1995

Pour visionner la vidéo en HD, cliquez sur ce lien.

