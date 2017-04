L’homme qui faisait peur à la mer

Il y a bien longtemps, en Bretagne, la mer ne bougeait pas. Aucune marée n’animait le rivage et les hommes s’étaient habitués à ce paysage toujours égal à lui-même. Puis un jour, un étranger est arrivé d’on ne sait où. Il était grand et impressionnant. Il avait un air bizarre si bien que tout le monde s’en méfiait et évitait de lui parler. Les ragots allaient bon train. Et puis un jour, une tempête énorme s’abattit sur la côte …