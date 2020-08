Sortie en mer sur le Sant C’hireg

Pas besoin d’aller en croisière au bout du monde sur un gros paquebot pour connaître le dépaysement. La découverte, elle est là, chez nous à portée de phare. En embarquant sur le vieux gréement Sant C’hireg (*), vous basculerez à coup sûr de l’autre côté du miroir de nos eaux bleues, au pays merveilleux des Sept-Îles. Le « capitaine » à l’origine de cette aventure s’appelle Denis Le Bras. En 1986, il met à l’eau le Sant C’hirec pour faire partager au plus grand nombre ces plaisirs simples de naviguer à la voile, de pêcher et d’observer les phoques et les oiseaux de la réserve des Sept-Îles. Et ce sera toujours un moment de grande convivialité, comme en témoignent ces images tournées en juillet 2010 lors d’une sortie organisée par le centre social de Ker-Uhel (Lannion). Alors ne boudez pas votre plaisir et embarquez illico sur le Sant C’hirec …

(*) Le Sant C’hireg est la réplique d’un bateau de pêche que l’on aurait pu croiser à la pointe de Bretagne dans les années 1920. Ses lignes sont caractéristiques et incarnent bien cette époque où la langouste devenait la source principale de l’activité économique du port de Camaret (coque 15 m – longueur hors tout 24 m). Il porte le nom de Saint-Guirec, moine gallois qui débarqua dans l’anse de Ploumanac’h au Ve siècle.

Aujourd’hui (depuis 2019) Denis Le Bras, après 33 ans de navigation sur ce bateau, a passé le flambeau à deux jeunes skippers, Manu et Laurence. L’aventure continue donc. Le Sant C’hireg sillonnera toujours dans les Côtes d’Armor autour des 7 îles et de l’archipel de Bréhat, animé par la même volonté de partage qui a guidé Denis.

En prime, visionnez ce portrait de Denis Le Bras réalisé en 2002 avec des enfants bretonnants : Tud – Denis Le Bras

Durée 11’39 – Réalisation Jacques Cerutti – Juillet 2010 – Production Trégor-Vidéo Juillet 2010

Remontage version courte pour TV-Trégor par Jean-Dominique Gauthier – Août 2020

