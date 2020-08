This is lannion

Voici une petite visite panoramique des endroits les plus emblématiques de Lannion, de quoi donner envie, à ceux qui ne connaissent pas encore cette cité d’histoire et de caractère, de la venir la visiter.

Here is a short visit of the most famous places in Lannion. A sort of teaser to give you the desire to visit soon « in live » this little town located in the north of Brittany; a city full of history.

« J’ai réalisé cette vidéo après avoir passé seulement deux mois dans la ville de Lannion et c’est la première fois que je fais un montage cinématographique. L’idée est qu’avec l’évolution technologique actuelle, les gens ont tendance à utiliser des caméras de très haute qualité avec des spécifications très élevées pour faire un montage. Mais nous oublions que nos smartphones, que nous emportons avec nous partout où nous allons, sont également équipés de caméras de qualité, peut-être pas aussi performantes qu’un équipement professionnel, mais permettant quand même enregistrer des vidéos HD 1080p, (voire 4K ou même 8K). C’est pourquoi j’ai eu l’idée de réaliser un montage en n’utilisant que la caméra de mon smartphone. Profitez-en en espérant que vous allez l’aimer ».

Yassine CHOUH

Durée 2’11 – Réalisation Yassine CHOUH, 25 ans, étudiant marocain qui fait son stage de fin d’études sur Lannion – Chaine Youtube : Yassine CHOUH – Instagram : yassinechouh

